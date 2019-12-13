Подвесили Сытника. Главу НАБУ обвинили в коррупции

У Артема Сытника проблемы. Появилась ниточка, потянув за которую, можно уволить главу НАБУ. Все дело в решение суда по отдыху Сытника в Ровенской области. Главе НАБУ вменяли недекларирование элитного отдыха, который ему оплачивали третьи лица. Согласно показаниям свидетеля по делу, за период с 2017 по 2019 год Сытник отдыхал в охотничьем угодье "Полесское-Сарны" Ровенской области пять раз.

Теперь одни говорят, что у президента Владимира Зеленского есть возможность уволить Сытника, другие – что закон все еще защищает главу НАБУ.

Корреспондент.net разбирался в ситуации.

Суть дела

Изначально дело против Сытника раскручивал бывший Генеральный прокурор Юрий Луценко.

Экс-генпрокурор заявлял, что "за свой отдых и отдых семьи своих друзей, по письменным заявлениям работников хозяйства, господин Сытник забыл заплатить немалую сумму наличными".

О том, что Сытника проиграл апелляцию по этому делу сообщила пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган.

Сытник обвинялся по статье 172-5 Кодекса об административных нарушениях (нарушение установленных законом ограничений относительно получения подарков). Ему присудили штраф в 3400 гривен. По версии суда он два раза безвозмездно проживал на базе отдыха.

Теперь уволят?

В профильном законе о НАБУ говорится, что директора НАБУ увольняют в случаи “вступления в законную силу обвинительного приговора суда по нему”.

Но теперь юристы спорят - постановление о совершение административного правонарушения приравнивается к обвинительному приговору, который может быть только в уголовном производстве, или нет.

Одни говорят, что не приравнивается, Сытник заплатит штраф и дальше продолжит работать.

Но согласно закону о предотвращении коррупции, такой человек подпадает под увольнение. То есть тут два закона противоречат друг другу.

Есть и политическая сторона вопроса. Например, представители предыдущей власти уже говорят, что Сытник не может оставаться на своем посту из этических соображений.

“Как по мне, помимо юридического, здесь есть еще морально-этический аспект. Главные борцы с коррупцией должны быть как жена Цезаря - вне подозрений. Они должны задавать новые высокие стандарты. Только тогда они будут иметь доверие и авторитет в обществе… здесь отдых в лучших традициях партхозноменклатуры, два судебных решения”, - написал в Facebook экс-нардеп Александр Черненко.

Ответственность за решение по Сытнику несет лично президент Владимир Зеленский, увелен бывший нардеп.

Вторит Черненко и другой бывший депутат Вадим Денисенко: “Зеленский должен попросить Сытника уйти в отставку. Но в команде Сытника уже готовят заявление, что он просто уйдет в отпуск. Но это абсурд: как человек, который не просто обвинена в коррупции, а проиграла суд, может остаться на должности? Сытник - это тест для Зеленского. Здесь не надо сажать друзей. Нужно просто уволить коррупционера”.

Вместе с тем, существует мнение, что Сытник не госслужащий, а значит ему ничего не грозит.

Источник: korrespondent.net