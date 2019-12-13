На Херсонщине депутат выбивал из подчиненных несуществующие долги

Депутата Херсонского областного совета задержали за вымогательство, которое осуществлялось по отношению к работникам его предприятия, пишет в пятницу, 13 декабря, пресс-служба Национальной полиции.

"На Херсонщине работники полиции разоблачили преступную группу лиц, которая занималась выбиванием несуществующих долгов с граждан. Контролировал ее деятельность депутат областного совета. В основном жертвами были граждане, которые работали на частном предприятии, директором которого и был депутат областного совета", - сказано в сообщении.

Фигуранты уголовного производства требовали от одного из работников возвращения 200 тысяч гривен несуществующего долга. В счет части долга подозреваемые завладели автомобилями потерпевшего.

Во время передачи 100 тысяч гривен в качестве части долга правоохранители задержали депутата областного совета.

Напомним, на Закарпатье депутат устроил переправление нелегалов в ЕС.

Еще сообщалось, что на Волыни депутата подозревают в равращении 15-летней девочки.

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Источник: korrespondent.net