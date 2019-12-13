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13. 12. 2019

США и Китай приблизились к решению торговых споров

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 13 декабря, подвтердил информацию о том, что Вашингтон и Пекин согласовали первую фазу торговой сделки.

"Мы начнем немедленно переговоры по второй фазе торговой сделки, не дожидаясь окончания выборов в 2020 году", - написал он в Twitter.

Кроме того, Трамп подтвердил решение об отмене введения 15 декабря пошлин на ряд китайских товаров. "Мы достигли соглашения по очень крупной первой фазе. Штрафные пошлины, которые должны были вступить в силу 15 декабря, не будут введены в связи с тем, что мы достигли сделки", - написал он.

В то же время, замминистра финансов Китая Ляо Минь сообщил, что КНР планирует отменить повышенные тарифы на часть продукции США, которые должны были вступить в силу 15 декабря, пишет ТАСС.

По словам чиновника, взаимный отказ от дополнительных повышенных тарифов положительно отразится на торгово-экономических отношениях двух стран.

"Место и время подписания торговой сделки между Китаем и США еще не определено", - заявил он

Ляо Минь.добавил, что китайско-американские консультации по второму этапу торговой сделки начнутся уже в ближайшее время.

Напомним, 11 октября Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин подошли к "значительному первому этапу" в рамках сделки по урегулированию двусторонних споров в сфере торговли. 
 
Ранее США отложили введение с 15 октября новых пошлин на товары из Китая до 15 декабря.
 

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Источник: korrespondent.net
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