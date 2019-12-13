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13. 12. 2019

В Конгрессе утвердили статьи для импичмента Трампа

Юридический комитет Палаты представителей Конгресса США утвердил статьи импичмента против президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN.

Трампа обвиняют в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгрессу. Теперь статьи передадут на голосование в Палату представителей.

Утверждение статей поддержали 23 члена комитета, 17 высказались против - все республиканцы.

Конкретная дата голосования еще не установлена, но представители Демократической партии ранее заявляли, что оно может произойти в следующую среду.

Демократы имеют большинство в Палате представителей, поэтому есть большая вероятность, что статьи будут утверждены. В случае положительного голосования дело перейдет в Сенат, который проведет судебное разбирательство, чтобы решить, нужно ли устранить Трампа с должности. Большинство в Сенате имеют республиканцы.

Если Палата представителей одобрит статьи, Трамп станет третьим президентом в истории США, который будет проходить через процедуру импичмента.

Напомним, Трамп назвал обвинения против него "смехотворными".
 
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Источник: korrespondent.net
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