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13. 12. 2019

Неизвестные открыли стрельбу по прохожим в Торонто

В результате стрельбы, которую открыли неизвестные в Торонто, один человек получил ранения. Об этом в пятницу, 13 декабря, сообщил телеканал Global News.

Инцидент произошел поздно вечером в четверг, когда пассажиры одного автомобиля открыли стрельбу по четырем молодым людям, переходившим дорогу. Пострадал 16-летний подросток. Он находится в больнице с тяжелыми ранениями, но его жизнь уже вне опасности. Остальные пешеходы не пострадали.

В настоящее время полиция разыскивает людей, которые находились в автомобиле, из которого стреляли неустановленные лица.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в Нью-Джерси погибли шесть человек. Среди убитых сотрудник полиции, два преступника и трое гражданских. Еще двое правоохранителей ранены.

В американском городе произошло две стрельбы за день

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Источник: korrespondent.net
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