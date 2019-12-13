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13. 12. 2019

Мать Шеремета прокомментировала результаты расследования

Мать убитого журналиста Павла Шеремета рассказала, что хочет правды, но боится, чтобы не пострадали невинные люди. Об этом она сказала в интервью Радио Свобода, которое было опубликовано в пятницу, 13 декабря.

Людмила Шеремет живет в Минске и говорит, что о брифинге по результатам расследования убийства ее сына, который накануне прошел в Киеве, узнала случайно. По ее словам, последние два года она не имела никаких контактов с украинскими правоохранителями.

"Я ничего не знаю. Думаю, это может подтвердить или опровергнуть только суд. Единственное, чего я очень боюсь, чтобы не пострадали невинные люди. Павла, его не вернешь... Конечно, хотелось бы правды. Но насколько к ней приблизились, очень сложно судить", - ответила Людмила Шеремет на вопрос о том, верит ли она, что задержанные имеют отношение к преступлению.

Людмила Шеремет добавила, что хорошо, что у Президента Украины Владимира Зеленского есть воля заниматься делом убийства Павла Шеремета, но расследование не доведено до логического завершения, и в лучшем случае - остановились где-то посередине.

Напомним, 12 декабря в полиции назвали подозреваемых в исполнении убийства журналиста Шеремета. Ими оказались рок-музыкант, сержант ВСУ Андрей Антоненко, детский хирург Юлия Кузьменко, ранее судимый Владислав Грищенко и его жена Инна, а также медсестра одного из парашютно-десантных батальонов Яна Дугарь.

Как сообщал Корреспондент.net, Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате взрыва его автомобиля в центре Киева. В Генпрокуратуре гибель журналиста назвали убийством.

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Источник: korrespondent.net
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