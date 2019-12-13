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13. 12. 2019

Пожар в Одессе: СБУ сообщила детали обысков в ГСЧС

 
Стали известны детали обысков в служебных помещениях Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области, которые провели в связи с пожаром в одесском колледже, пишет в пятницу, 13 декабря, пресс-центр СБУ.
 
Сотрудники спецслужбы проверяют ведомство относительно ненадлежащего выполнения служебных обязанностей и использования служебного положения вопреки интересам службы, что привело к гибели 16 человек.
 
По информации СБУ, отдельные руководители ГСЧС пытались скрыть и уничтожить документацию по проведенной проверки противопожарного состояния и предоставления разрешения на эксплуатацию помещений колледжа.
 
 
"Для документирования действий должностных лиц проводятся следственные действия в административных зданиях Одесского городского управления и Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области. Сейчас изымаются материалы, подтверждающие причастность к противоправной деятельности должностных лиц ГСЧС", - говорится в сообщении.
 
Проводятся следственные действия. Открыто дело по ч. 2 ст. 367 УК Украины.
 
Как известно, пожар в одесском колледже произошел 4 декабря. В результате погибли 16 человек. В колледже не было даже пожарной сигнализации.
 
Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения для директора сгоревшего одесского колледжа экономики и права Любови Кочерге в виде круглосуточного домашнего ареста. Ей сообщили о подозрении в служебной халатности и нарушении правил пожарной безопасности, повлекшее тяжкие последствия.
 
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Источник: korrespondent.net
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