Подозреваемый в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета рок-музыкант, сержант ВСУ Андрей Антоненко перед обысками просил вынести из квартиры мину МОН-50. Об этом в пятницу, 13 декабря, сообщает Украинская правда, со ссылкой на источник, близкий к следствию.

Отмечается, что с такой просьбой Антоненко 12 декабря якобы обратился по телефону к своему родственнику.

"Следствие установило, что перед обысками один из сожителей Андрея Антоненко вынес нечто зеленое, спрятанное в шкафу у Антоненко", - сообщил источник журналистов.

По сообщению, эта вещь была спрятана на нижнем этаже в офисе.

Следствие установило, что имя родственника и сожителя Антоненко – Сергей.

Источник издания отметил, что ночные обыски у волонтеров были вызваны поиском данного предмета.

В результате обыска у Сергея была найдена мина МОН-50, которая находилась в полуразобранном состоянии.

Мину изъяли и направили на экспертизы.

В частности, ведутся экспертизы ДНК, взяты образцы на молекулярный анализ.

Cмотрите фотогалерею: Антоненко перед обыском просил вынести из квартиры мину - СМИ

Как сообщалось, 12 декабря в полиции назвали подозреваемых в исполнении убийства журналиста Шеремета. Ими оказались рок-музыкант, сержант ВСУ Андрей Антоненко, детский хирург Юлия Кузьменко, ранее судимый Владислав Грищенко и его жена Инна, а также медсестра одного из парашютно-десантных батальонов Яна Дугарь.

В ВСУ прокомментировали подозрения в адрес военнослужащего Андрея Антоненко.

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Источник: korrespondent.net