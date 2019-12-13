Трюдо приказал канадскому МИД поддерживать Украину

Министерство иностранных дел Канады получило задание сотрудничать с их оборонительным ведомством, в частности, для того, чтобы помогать Украине, говорится в мандате, переданном премьер-министром Джастином Трюдо новому главе МИД Франсуа-Филиппу Шампаню, пишет УНН со ссылкой на текст распоряжения.

“Я буду ожидать, что вы будете работать с вашими коллегами и через установленные законодательные, нормативные и процессы Кабинета, чтобы выполнить ваши главные приоритеты. В частности, вы будете:.. сотрудничать с министром национальной обороны для обеспечения того, чтобы любое развертывание вооруженных сил Канады соответствовало национальным интересам Канады, нашим многосторонним обязательствам и целям политики правительства, таким как наши существующие обязательства на Ближнем Востоке, в Латвии и Украине”, — говорится в мандате.

Трюдо также поручил министру укреплять ключевые двусторонние и региональные отношения страны и привлекать новых партнеров для решения возникающих проблем, а также поддерживать усилия заместителя премьер-министра и министра межправительственных дел в работе над отношениями Канады и США.

Напомним, в ноябре Христя Фриланд покинула пост главы МИД Канады и стала вице-премьер-министром.

Еще сообщалось, что в октябре на выборах в Канаде победила партия Трюдо.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net