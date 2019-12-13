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13. 12. 2019

На КПП Ужгород мужчина хотел незаметно провезти 150 кг колбасы

 
В Закарпатской области на пункте пропуска Ужгород водитель пытался ввезти в Украину свыше 150 кг колбасы, сообщает в пятницу, 13 декабря, Госпогранслужба.
 
Заполнив декларацию он отметил, что везет исключительно личные вещи, но таможенники решили проверить, что в машине на самом деле.
 
Так у него было обнаружено 213 колбас иностранного производства, торговых марок Bratislavska Kolbasa, Vijofel Magurska, Herkules Salama, Polikan Salama, общим весом более 158 кг.
 
Из-за нарушения таможенных правил по статье 472 Таможенного кодекса Украины, на водителя был составлен протокол, а продукты питания изъяты. Их стоимость устанавливается.
 
На днях в киевском международном аэропорту Борисполе задержали украинца с 26 iPhone в штанах.
 
Еще сообщалось, что в Украине на границе задержали россиянина с запчастями к оружию.

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Источник: korrespondent.net
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