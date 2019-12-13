В Минске согласуют дату прекращения огня

На заседании Трехсторонней контактной группы, которое запланировано на 18 декабря, уточнят списки для обмена пленных и дату прекращения огня на Донбассе, заявил глава МИД Вадим Пристайко, пишет Интерфакс-Украина.

"Надеюсь, что в среду будет объявлена конкретная дата прекращения огня... До конца года, надеюсь, мы обменяем наших военнопленных, и эта договоренность тоже будет достигнута в среду", - сказал министр в пятницу вечером в эфире телеканала Интер.

Также он надеется, что в среду состоятся заседания рабочих групп ТКГ: "группа по безопасности объявит по прекращению огня и согласует новые участки для разведения, и будет требовать от ОБСЕ верификации. Гуманитарная группа будет окончательно сверять списки (на обмен – ред.)".

Во вторник, 17 декабря, по словам Пристайко, Украина будет просить у ОБСЕ изменения мандата Специальной мониторинговой миссии (СММ) таким образом, чтобы получить точную информацию относительно разведения сил на Донбассе.

Напомним, если Россия не согласится на договоренности о прекращении огня и обмене пленными, Киев будет готов строить стену на Донбассе.

Ранее сообщалось, что у президента Владимира Зеленского хотят замены представителей ОРДЛО на переговорах в Минске.

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Источник: korrespondent.net