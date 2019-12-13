В Сумах из окна многоэтажки выпал мужчина и разбился насмерть

Утром в четверг, 12 декабря, с 10-го этажа многоэтажки в Сумах упал 32-летний мужчина и от полученных травм умер на месте, сообщается в пресс-центре правоохранителей области.

Подробности не разглашаются. Полиция выясняет обстоятельства и подробности произошедшего.

На территории Сумской области зафиксированы 109 несчастных случая, в которых 68 человек погибли (в прошлом году на эту же дату – 111 с 57 погибшими).

Напомним, в Днепре студент выпал из окна девятого этажа общежития вуза на припаркованный под зданием Ford. После этого он слез с капота и, как ни в чем не бывало, пошел обратно к себе в комнату.

Ранее сообщалось, что мужчина упал в шахту вентиляции с 10 этажа и выжил. Житель Якутии уронил в вентиляцию свои валенки и свалился вниз, пытаясь их спасти.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net