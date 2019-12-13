Лента RSS
Подписаться на ленту
14 декабря 2019, суббота, 00:04
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,1
  • € 2,35
13. 12. 2019

Дело Маркива: Аваков озвучил ряд важных деталей

 
В деле заключенного в Италии украинского нацгвардейца Виталия Маркива удалось установить важные детали, о чем сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков во время встречи с итальянской дипломитической миссией, пишет пресс-центр МВД.
 
По его словам, эти детали удалось установить в последнее время.
 
"Следователи Национальной полиции Украины продолжают работу в этом деле, где в последнее время удалось установить ряд важных деталей, способных приблизить нас к истине", - заявил Аваков.
 
Он сообщил итальянской стороне, чтоо Украина активно прорабатывает предложенный на рассмотрение проект Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Итальянской Республики о сотрудничестве в сфере безопасности. Упомянутый документ призван усилить двустороннее взаимодействие в правоохранительной сфере на смену действующем однако уже устаревшем межведомственном соглашении от 1993 года.
 
В ноябре Украина подала апелляцию по делу Маркива. Рассмотрение апелляционной жалобы ожидается Апелляционным судом округа Ломбардия весной 2020 года. 
 
Как сообщалось, 12 июня итальянский суд приговорил нацгвардейца Маркива к 24 годам тюрьмы за якобы убийство итальянского фотографа на Донбассе. 
 
После этого Генеральная прокуратура Украины заявила о "страшной ошибкой" в связи с приговором Маркива. Заместитель генпрокурора Украины указал на три факта, которые свидетельствуют о невиновности украинского нацгвардейца.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Не так страшен торт, как количество свечек.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.