Дело Маркива: Аваков озвучил ряд важных деталей

В деле заключенного в Италии украинского нацгвардейца Виталия Маркива удалось установить важные детали, о чем сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков во время встречи с итальянской дипломитической миссией, пишет пресс-центр МВД.

По его словам, эти детали удалось установить в последнее время.

"Следователи Национальной полиции Украины продолжают работу в этом деле, где в последнее время удалось установить ряд важных деталей, способных приблизить нас к истине", - заявил Аваков.

Он сообщил итальянской стороне, чтоо Украина активно прорабатывает предложенный на рассмотрение проект Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Итальянской Республики о сотрудничестве в сфере безопасности. Упомянутый документ призван усилить двустороннее взаимодействие в правоохранительной сфере на смену действующем однако уже устаревшем межведомственном соглашении от 1993 года.

В ноябре Украина подала апелляцию по делу Маркива. Рассмотрение апелляционной жалобы ожидается Апелляционным судом округа Ломбардия весной 2020 года.

Как сообщалось, 12 июня итальянский суд приговорил нацгвардейца Маркива к 24 годам тюрьмы за якобы убийство итальянского фотографа на Донбассе.

После этого Генеральная прокуратура Украины заявила о "страшной ошибкой" в связи с приговором Маркива. Заместитель генпрокурора Украины указал на три факта, которые свидетельствуют о невиновности украинского нацгвардейца.

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Источник: korrespondent.net