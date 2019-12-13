Аваков заявил о пропаже камер видеонаблюдения в деле Шеремета

Полиция сообщает о пропаже 4 камер видеонаблюдения в ходе анализа данных по делу о убийстве журналиста Павла Шеремета, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков в ходе ток-шоу Свобода слова Савика Шустера.

"Мы с коллегами из СБУ собирали видео из камер видеонаблюдения… мы не нашли 4 камеры, мы не смогли их получить. Это были хорошие камеры, в хороших местах. Мы не смоги их получить", - сказал Аваков.

Он добавил., что по этому факту полиция также ведет следствие.

"Мы ощущали, что нашим подозреваемым кто-то дает информацию", - добавил он.

"У меня есть ощущение, что есть люди, которые находятся за кадром и были инициаторами преступления", - сказал Аваков.

Напомним, 12 декабря в полиции назвали подозреваемых в исполнении убийства журналиста Шеремета. Ими оказались рок-музыкант, сержант ВСУ Андрей Антоненко, детский хирург Юлия Кузьменко, ранее судимый Владислав Грищенко и его жена Инна, а также медсестра одного из парашютно-десантных батальонов Яна Дугарь. Как сообщал Корреспондент.net, Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате взрыва его автомобиля в центре Киева. В Генпрокуратуре гибель журналиста назвали убийством.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net