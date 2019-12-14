Дело Шеремета: суд арестовал Юлию Кузьменко

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения волонтеру и детскому медику Юлии Кузьменко, которая является подозреваемой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета в 2016 году. Об этом вечером 13 декабря сообщило агентство Интерфакс-Украина.

Отмечается, что суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и постановил применить в отношении Кузьменкомеру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 8 февраля 2020 года".

Решение подлежит обжалованию в течение пяти дней с момента его провозглашения.

Напомним, Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля в центре Киева. В Генпрокуратуре гибель журналиста назвали убийством.

Подозреваемых в совершении преступления назвали 12 декабря 2019 года. В этот день состоялся брифинг с участием руководства Нацполиции, МВД и президента Владимира Зеленского, на котором частично раскрыли промежуточные результаты расследования.

Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому хирургу Юлии Кузьменко, музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко, все они задержаны.

Фигурантами дела также являются супруги Владислав и Инна Грищенко.

В полиции заявили, что основным мотивом убийства журналиста была попытка дестабилизировать социально-политическую ситуацию в стране.