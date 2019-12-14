Дело Шеремета: Авакову нужна помощь СБУ и разведки

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что для определения заказчиков убийства журналиста Павла Шеремета необходима помощь Службы безопасности и главного управления разведки. Об этом он рассказал 13 декабря в эфире в программы Свобода слова Савика Шустера на телеканале Украина.

"Чтобы определить заказчиков, мне нужна помощь, мне не хватит Генеральной прокуратуры − нужно с СБУ говорить и нужно говорить с главным управлением разведки. Я сегодня уже имел контакт с главой СБУ, он сегодня встречался с главой полиции. Мы подключим определенные наши возможности", − указал Аваков.

По словам главы МВД, преступление было "свехпродуманно".

"Это многофакторное преступление – разведка, отход, построение маршрута, спрятались после преступления, заложили машины… они создавали… дубли (машин, припаркованных в районе преступления – ред.). Это сложнейшее техническое преступление", – отметил Аваков.

Также министр признал возможность того, что подозреваемые в совершении преступления рассчитывали на прикрытие украинских или иностранных спецслужб.

"В разговоре наших подозреваемых есть несколько страниц текста, где они апеллируют к некоему своему покровителю, который их должен вытащить и защитить", – уточнил глава МВД.

Напомним, Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля в центре Киева. В Генпрокуратуре гибель журналиста назвали убийством. Подозреваемых в совершении преступления назвали 12 декабря 2019 года. В этот день состоялся брифинг с участием руководства Нацполиции, МВД и президента Владимира Зеленского, на котором частично раскрыли промежуточные результаты расследования. Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому хирургу Юлии Кузьменко, музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко, все они задержаны. Фигурантами дела также являются супруги Владислав и Инна Грищенко. В полиции заявили, что основным мотивом убийства журналиста была попытка дестабилизировать социально-политическую ситуацию в стране.

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Источник: korrespondent.net