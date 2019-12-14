Джулиани заявил о получении важной информации после поездки в Украину

Адвокат президента США Рудольф Джулиани собрал важную информацию, касающуюся оппонентов Дональда Трампа, во время поездки в Украину и ряд других стран. Об этом юрист сообщил в интервью The Wall Street Journal, которое было опубликовано в пятницу, 13 декабря.

По словам Джулиани, на вопрос Трампа о том, что ему удалось получить в поездке, он ответил: "Больше, чем ты можешь представить".

Адвокат указал, что на основе полученных данных готовит для американского лидера 20-страничный доклад.

Ранее Джулиани заявил, что в Украине рассчитывает получить материалы от бывших и действующих официальных лиц, призванные доказать причастность бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и других демократов к коррупции.

С целью сбора указанной информации он посетил, в частности, Украину, Латвию и Кипр.

Напомним, в рамках поездки Джулиани беседовал с бывшими генеральными прокурорами Украины Юрием Луценко и Виктором Шокиным.

Сообщалось, что он путешествует вместе со съемочной группой одного из американских каналов, который снимает документальный фильм, отстаивающий позицию Трампа по делу об импичменте в США.

В фильме, в частности, будет идти речь о газовой компании Burisma, в руководство которой входил сын бывшего вице-президента США Хантер Байден.

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Источник: korrespondent.net