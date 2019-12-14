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14. 12. 2019

Украина предана минским соглашениям – Пристайко

 
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что власти Украины выполняют минские договоренности, внося изменения в Конституцию по децентрализации. Об этом он рассказал в эфире телеканала Интер 13 декабря.
 
Глава МИД подчеркнул, что украинская сторона предана минским соглашениям.
 
"В Минских договоренностях сказано, что Украина соглашается на конституционную реформу, в основе которой лежит децентрализация. Украинская сторона сейчас предана договоренностям, которые были. И это то, о чем сказал (президент Украины Владимир – ред.) Зеленский, что мы все равно идем на изменения в Конституцию, которые предусматривают децентрализацию по всей Украине", – указал Пристайко.
 
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что предусмотренные минскими соглашениями изменения в Конституцию страны подразумевают ту децентрализацию, которую Украина сейчас и реализует по всей территории.
 
По его словам, Германия и Франция принимают такую позицию, а вот РФ убедить сложно. 
 
Напомним, 13 декабря глава государства зарегистрировал в Верховной Раде проект закона о внесении изменений в Конституцию страны относительно децентрализации власти. 

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Источник: korrespondent.net
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