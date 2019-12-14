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14. 12. 2019

В 2019 году погибли более 70 сотрудников СМИ по всему миру

 
С начала 2019 года в 26 странах мира были убиты 75 сотрудников СМИ. Об этом говорится в ежегодном докладе неправительственной организации Press Emblem Campaign (PEC), опубликованном 13 декабря в Женеве.
 
Отмечается, что с начала года 75 журналистов были убиты в 26 государствах", что меньше по сравнению с предыдущим годом, когда погибли 113 человек.
 
Как отмечает PEC, снижение числа жертв среди работников прессы "обнадеживает, однако предстоит сделать гораздо больше" для обеспечения их безопасности.
 
В организации напомнили, что в 2019 году многие журналисты получили ранения, были помещены под стражу, подверглись угрозам и нападениям.
 
Лидерами по числу жертв в 2019 году заняли Мексика (13 погибших), Афганистан (8) и Пакистан (8).
 
Далее следуют Сирия (6), Гондурас (5) и Филиппины (4). Среди стран, где зафиксирована гибель журналистов, названы также Украина, Великобритания, Индия, Бразилия, Гаити, Индонезии и другие.
 
По данным PEC, за минувшие десять лет были убиты 1174 работников СМИ. 
Press Emblem Campaign, созданная в 2004 году, обладает консультативным статусом при ООН. Источником информации для ее докладов служат сообщения прессы, ООН и неправительственных организаций.

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Напомним, Международная федерация журналистов включила Украину в число пяти стран с высоким уровнем опасности для работы журналистов. 

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Источник: korrespondent.net
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