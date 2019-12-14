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14. 12. 2019

Третий подозреваемый по делу Шеремета арестован

 
Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко (Riffmaster), который является подозреваемым по делу об убийстве Павла Шеремета. Об этом ночью 14 декабря сообщило агентство Интерфакс-Украина.
 
Отмечается, что суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и постановил применить в отношении Антоненко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 8 февраля 2020 года.
 
Напомним, Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля в центре Киева. 
 
Подозреваемых в совершении преступления назвали 12 декабря 2019 года. В этот день состоялся брифинг с участием руководства Нацполиции, МВД и президента Владимира Зеленского, на котором частично раскрыли промежуточные результаты расследования.
 
Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому хирургу Юлии Кузьменко, музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко, все они задержаны.
 
Фигурантами дела также являются супруги Владислав и Инна Грищенко.
 
В полиции заявили, что основным мотивом убийства журналиста была попытка дестабилизировать социально-политическую ситуацию в стране.
 
Ранее суд отправил Дугарь под домашний арест, а Кузьменко арестовали до 8 февраля 2020 года.

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Источник: korrespondent.net
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