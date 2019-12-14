Киев готовит полноформатный визит Зеленского в США

Киев продолжает работать над организацией полноценного визита президента Владимира Зеленского в США. Об этом вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба рассказал журналистам в Вашингтоне 13 декабря, сообщает C-SPAN.

“Мы работаем над организацией полноценного визита президента Зеленского в США. Президент Трамп пригласил президента Зеленского сразу после выборов. Стратегический характер наших отношений с Соединенными Штатами остается без изменений, и мы будем двигаться вперед”, − указал Кулеба.

Он подчеркнул, что размер финансовой помощи, предложенный в новом проекте оборонного бюджета США, "ясно свидетельствует об уровне поддержки, которую США оказывают Украине".

По словам вице-премьера, у него запланирован ряд встреч в Вашингтоне, в том числе с представителями Госдепартамента и Совета нацбезопасности при Белом доме.

Ранее он встретился с членами Конгресса. При этом, по словам Кулебы, никто во время разговора с ним не поднимал тему импичмента Дональда Трампа.

Попри велику політику, попри політичну колотнечу, які, буває, стаються, стратегічна природа наших відносин зі Сполученими Штатами залишається непорушною, і ми рухаємося вперед 🇺🇦✌️🇺🇸 https://t.co/Cgpci1Exvr — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 13, 2019

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Источник: korrespondent.net