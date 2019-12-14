В МВД уточнили, почему в деле Шеремета трое подозреваемых

Спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко уточнил, что в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета подозрение объявлено троим лицам, а не пяти, как ранее сообщили в полиции. Об этом он рассказал в эфире Громадського.

По словам Шевченко, подозрения вручены Яне Дугарь, Юлии Кузьменко и Андрею Антоненко. По словам Шевченко, подозрения вручены Яне Дугарь, Юлии Кузьменко и Андрею Антоненко.

Ветераны АТО Инна и Владислав Грищенко, известные по позывным Пума и Буча, на данный момент не имеют процессуального статуса в деле Шеремета. Их подозревают в покушении на бизнесмена в Косово Ивано-Франковской области, которое имеет схожие детали с убийством журналиста.

Следователи убеждены, что супруги могут владеть информацией по делу Шеремета.

"Они пока не стали подозреваемыми непосредственно по делу Шеремета, но их контакты, связи, разговоры и другие факты в совокупности всем нам говорят, что это те лица, которые очень интересуют следствие, в частности в деле Шеремета", − отметил представитель МВД.

Он также допустил, что в будущем супруги Грищенко могут стать подозреваемыми, если на это будут основания.

Напомним, 12 декабря в полиции назвали подозреваемых в исполнении убийства журналиста Шеремета. Среди них рок-музыкант, сержант ВСУ Андрей Антоненко, детский хирург Юлия Кузьменко, ветераны АТО Владислав и Инна Грищенко, а также военная медсестра Яна Дугарь.

На данный момент Кузьменко и Антоненко арестованы, а Дугарь отправили под домашний арест.

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Источник: korrespondent.net