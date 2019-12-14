Лента RSS
Подписаться на ленту
14 декабря 2019, суббота, 07:59
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,1
  • € 2,35
14. 12. 2019

У Киева есть "домашняя работа" перед новой нормандской встречей − глава МИД

 
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что перед следующей встречей в нормандском формате, которая должна состояться в апреле, Украине следует принять ряд ключевых решений в законодательной сфере для усиления своей позиции на переговорах. Об этом он рассказал в эфире телеканала Интер 13 декабря.
 
По словам главы МИД, для Киева важно, чтобы российская сторона согласилась на следующую встречу весной, как договорились на саммите в Париже.
 
"Для того, чтобы мы не просто встретились, а пропустили некоторые ненужные для нас моменты и вышли на следующие реальные решения, нам необходимо сделать определенную домашнюю работу, которую мы и так собирались сделать: согласовать легальные рамки всех наших договоренностей", − подчеркнул Пристайко.
 
Министр уточнил, что это четыре закона, о которых говорил президент Украины Владимир Зеленский.
 
"Это и вопрос амнистии, и вопрос проведения выборов, и вопрос особого статуса − эти все вопросы должны быть решены", − указал он.
 
Как отметил Пристайко, чем больше Украина сможет сделать до следующей встречи в нормандском формате, тем сильнее будет ее позиция на переговорах.
 
Напомним, глава МИД также заявил, что власти Украины выполняют минские договоренности, внося изменения в Конституцию по децентрализации.
 
Как сообщал Корреспондент.net, 9 декабря в Париже состоялся саммит нормандской четверки. По итогам встречи лидеры Франции, Германии, Украины и России договорились встретиться через четыре месяца.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Не так страшен торт, как количество свечек.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.