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14. 12. 2019

На аукционе Sotheby's продали очки Джона Леннона

Очки одного из основателей и участников The Beatles Джона Леннона были проданы на ауционе Sotheby’s за 137,5 тысячи фунтов (около 183 тысяч долларов). Об этом 13 декабря сообщила пресс-служба аукционного дома.

На продажу очки выставил бывший водитель барабанщика The Beatles Ринго Старра Алан Херринг. Кто стал новым владельцем, не указано.
 
В описании лота говорится, что эта пара досталась Леннону в 1966 году, когда тот готовился к роли в фильме Ричарда Лестера Как я выиграл войну.
 
К Херрингу они попали два года спустя, когда музыкант оставил их на заднем сидении автомобиля и не захотел забирать, так как одна линза отсоединилась от оправы. 
 

Cмотрите фотогалерею: На аукционе Sotheby's продали очки Джона Леннона

 
В Германии нашли украденные дневники Джона Леннона
 
Напомним, гневное письмо Леннона Полу Маккартни и его жене Линде было продано на аукционе почти за 30 тысяч долларов.

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Источник: korrespondent.net
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