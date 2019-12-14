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14. 12. 2019

В Нигерии автобус попал в ДТП: 25 погибших

На северо-востоке Нигерии в штате Баучи произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли 25 человек, еще один серьезно пострадал. Об этом в сообщает Синьхуа со ссылкой на местную полицию в субботу, 14 декабря.

"В четверг автобус, в котором находились 22 человека, столкнулся с автомобилем с четырьмя людьми на скоростной дороге. Подтверждена гибель 25 доставленных в больницу пострадавших. В настоящее время врачи предоставляют медицинскую помощь пассажиру, получившему серьезные ожоги", – говорится в сообщении.

Полицияведет расследование причин аварии.

В Нигерии часто происходят ДТП, главными причинами которых являются плохое состояние дорог, перегрузка транспортных средств и нарушение скоростного режима.

Фото: ng.glbnews.com 
 

Ранее в нигерийской штате Ондо 18 человек погибли в лобовом столкновении грузового автомобиля с автобусом, направлявшимся в столицу Абуджа.

Также сообщалось о взрыве бензовооза в Нигерии. Тогда 50 человек сгорели заживо и еще 70 получили ожоги. Взрыв произошел, когда люди собирали топливо из опрокинувшегося в кювет бензовоза.

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Источник: korrespondent.net
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