Итоги 13.12: Аресты по делу Шеремета и победа тори

Суд избрал меры пресечения троим подозреваемым в убийстве Павла Шеремета

По делу об убийстве журналиста Павла Шеремета вручили подозрения троим лицам: музыканту и участнику АТО Андрею Антоненко, детскому хирургу и волонтеру Юлии Кузьменко и военной медсестре Яне Дугарь.

По версии следствия, Антоненко организовал преступление, Кузьменко заложила взрывчатку под машину Шеремета, а Дугарь была информатором.

Супруги Инна и Владислав Грищенко, о которых ранее сообщили в числе причастных к убийству, на данный момент не имеют процессуального статуса в деле Шеремета.

Печерский районный суд Киева избрал меры пресечения троим подозреваемым: Антоненко и Кузьменко взяли под стражу до 8 февраля 2020 года, а Дугарь отправили под домашний арест.

Убийство Шеремета. Реакция на данные следствия

Названа цена на газ цена для населения в январе

В Нафтогазе сообщили, что цена на газ для населения в январе 2020 составит 5,5 гривны за кубометр (без НДС и наценок газосбытов, которые для каждого региона разные).

Потребителям, которые хотят получать газ по цене, которая будет меняться ежемесячно до конца отопительного сезона в зависимости от рыночных обстоятельств, необходимо с 10 по 24 декабря обратиться в свои региональные сбытовые компании.

Партия Джонсона выиграла парламентские выборы в Британии

Правящая в Великобритании Консервативная партия выиграла досрочные парламентские выборы и смогла обеспечить себе большинство в Палате общин. По результатам голосования, тори получат 365 мест в парламенте.

Теперь ни одна из оппозиционных партий не сможет помешать лидеру консерваторов, премьер-министру Борису Джонсону вывести страну из состава ЕС к 31 января 2020 года.

Президент внес в Раду законопроект о децентрализации

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект №2598 О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти).

Как пояснил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, таким образом власти Украины выполняют минские договоренности.

В Минфине назвали сроки продажи ПриватБанка

Министр финансов Оксана Маркарова сообщила, что национализированный ПриватБанк планируют продать в течение трех лет.

Как уточнила глава Минфина, власти планируют вернуть в коммерческий сектор все государственные банки в Украине.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net