Карнавал в Бельгии исключили из списка ЮНЕСКО за антисемитизм

ЮНЕСКО исключила традиционный уличный карнавал в бельгийском городе Алст из списка Всемирного нематериального культурного наследия. Решение было принято на сессии Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия в Боготе из-за проявлений антисемитизма, сообщила организация в пятницу, 13 декабря.

"Систематическое повторение расистских и антисемитских представлений несовместимо с основополагающими принципами Конвенции об охране нематериального культурного наследия 2003 года", – говорится в заявлении.

В ЮНЕСКО также напомнили, что придерживаются фундаментальных принципов достоинства, равенства и взаимного уважения между народами, а также осуждает любые формы расизма, антисемитизма и ксенофобии.

Карнавал в Алсте был включен в список ЮНЕСКО в 2010 году. С тех пор в адрес организаторов неоднократно звучала критика за спорные карнавальные образы, в том числе со стороны Еврокомиссии и Центра Симона Визенталя. В частности, в 2019 году в карнавальной процессии были представлены сидящие на мешках с деньгами фигуры с пейсами и крючковатыми носами, соответствующие антисемитским клише. Традиция уличного карнавала в расположенном на севере Бельгии городе насчитывает около 600 лет.

Решение ЮНЕСКО исключить объект из списка Всемирного нематериального культурного наследия стало первым подобного рода.

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Источник: korrespondent.net