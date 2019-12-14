У берегов Вануату произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Республики Вануату в Тихом океане. Об этом сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) в субботу, 14 декабря.

Подземные толчки были зафиксированы в 04.57 по времени UTC (6.57 по Киеву). Эпицентр располагался в 49 километрах от города Сола и в 391 км к северу от столицы Вануату города Порт-Вила (около 36 тысяч жителей). Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Информация о цунами, возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.

Республика Вануату – небольшая тихоокеанская страна, расположенная на 83 островах архипелага Новые Гебриды к северо-востоку от Австралии.

Ранее на этой неделе произошло землетрясение магнитудой 5,6 в акватории Арафурского моря в восточной части Индонезии. Эпицентр подземных толчков располагался в 76 километрах к югу от южной оконечности острова Ямдена.

А в ночь на 4 декабря во Львовской области зафиксировали землетрясение между Бродами и Радеховом. Тогда интенсивность колебаний была ниже предела чувствительности людей.

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Источник: korrespondent.net