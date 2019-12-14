Отмена госмонополии на спирт: закон вступил в силу

Закон президента Владимира Зеленского, который предусматривает отмену государственной монополии на производство спирта, в субботу, 14 декабря, вступил в силу. Документ накануне был опубликован в издании Голос Украины.

Закон будет введен в действие 1 июля 2020 года. Он отменяет государственную монополию на производство спирта с целью вывести рынок спирта из тени.

В частности, будет предоставлена возможность субъектам хозяйствования любой формы собственности производить и продавать спирт, в том числе на экспорт, при наличии соответствующей лицензии. Обязательное условие для получения лицензии – установка круглосуточного наблюдения за местом производства. Сейчас спирт легально производят только заводы ГП Укрспирт.

В то же время, закон вводит ограничения на импорт спирта до 1 января 2024 года – импортировать смогут только уполномоченные Кабинетом министров государственные предприятия. Импорт будет осуществляться по лицензии и не может превышать 10% объема производства спирта на предприятии.

Кроме того, согласно закону, производить алкогольные напитки для реализации на территории Украины до 1 января 2024 года можно будет из спирта, который имеет статус украинского товара в соответствии с Таможенным кодексом.

Также закон до 1 июля 2021 года вводит обязательство по сохранению рабочих мест в размере 70% от штата на предприятиях, которые подлежат приватизации.

Напомним, 11 декабря президент Владимир Зеленский подписал закон об отмене госмонополии на спирт.

В начале декабря во втором чтении Рада одобрила законопроект №2300, который предлагает отменить государственную монополию на производство спирта. За проголосовали 284 нардепа.

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Источник: korrespondent.net