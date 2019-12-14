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14. 12. 2019

В Афганистане солдаты убили 25 сослуживцев на блокпосту

В Афганистане в ночь на субботу несколько солдат расстреляли своих сослуживцев и ушли к боевикам движения "Талибан". Об этом сообщает телеканал 1TV со ссылкой на главу уезда Карабаг 14 декабря.

Инцидент произошел в центральной провинции Газни. Семь солдат на посту Лион Бозор в уезде Карабаг убили 25 военных. Они бежали к талибам, забрав с собой имевшееся на посту оружие и боеприпасы.

В свою очередь министерство национальной обороны пока подтвердило гибель девяти солдат. В ведомстве заявили, что расследуют ситуацию и пообещали позже поделиться дополнительной информацией.

Ответственность за нападение взяли на себя талибы.

Ранее в Афганистане 13 военнослужащих и полицейских были убиты в результате двух отдельных взрывов в провинции Гильменд.

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Источник: korrespondent.net
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