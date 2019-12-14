Зеленский почтил память ликвидаторов аварии на ЧАЭС

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 14 декабря, почтил память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
"В День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС президент Украины Владимир Зеленский возложил цветы к памятному знаку Воинам Чернобыля и мемориальному кургану Героям Чернобыля", – говорится в сообщении.
Также президент и участники церемонии почтили память погибших ликвидаторов минутой молчания.
Вместе с Зеленским в мероприятии приняли участие председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и премьер-министр Алексей Гончарук.
Как известно, 14 декабря в Украине – День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
Этот день установлен в Украине согласно указу президента от 10 ноября 2006 года в память о завершении 14 декабря 1986 года строительства саркофага над четвертым разрушенным энергоблоком ЧАЭС.
Напомним, нынешним летом ЕС передал Украине в эксплуатацию новый постоянный саркофаг над четвертым блоком Чернобыльской АЭС.
Также в этом году на ЧАЭС запустили завод по переработке радиоактивных отходов. Предприятие должно выйти на суточную норму по переработке 42 бочек емкостью 200 литров.
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Источник: korrespondent.net
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