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14. 12. 2019

Сепаратисты два раза задержали наблюдателей ОБСЕ

Подразделения сепаратистов "ДНР" ограничивают передвижение наблюдателей специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Донбассе. Об этом говорится в отчете миссии от 13 декабря.

Так, указано, что на блокпосту примерно в 2,5 км к северу от участка разведения в районе Петровского два сепаратиста остановили наблюдателей и разрешили им проследовать дальше только после 20 минут ожидания.

А на блокпосту к западу от населенного пункта Верхнешироковское (85 км к югу от Донецка) сепаратист также остановил патруль миссии. Здесь ожидание продлилось еще дольше – около часа.

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе уже отреагировала на эти инциденты.

"Мандат СММ предполагает свободный и безопасный доступ представителей СММ ОБСЕ по всей территории Украины. Все подписанты Комплекса мер по выполнению Минских договоренностей согласились с необходимостью свободного и безопасного доступа, а также с тем, что ограничение свободы передвижения СММ является нарушением", – говорится в сообщении СЦКК, обнародованном пресс-центром штаба ООС.

Ранее в СЦКК заявили о сепаратистах на участке разведения в Станице Луганской. Представители вооруженных формирований были одеты в камуфляж российского образца в нарукавных повязках с надписью "СЦКК-JCCC".

Ранее в ОБСЕ заявили, что на Донбассе неподалеку от неподконтрольных Украине Заиченко и Новоазовска сепаратисты не пустили наблюдателей мониторинговой миссии на свои блокпосты.

Также наблюдатели ОБСЕ зафиксировали новые позиции сепаратистов около Петровского.

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Источник: korrespondent.net
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