Пьяный водитель устроил смертельное ДТП под Хмельницким

В Хмельницкой области полиция задержала пьяного водителя, который сбил двух женщин. Об этом сообщает пресс-служба полиции области в субботу, 14 декабря.

Инцидент произошел накануне, около 16:40, в селе Волчья Гора Хмельницкого района.

Предварительно установлено, что житель села Захаровцы, управляя автомобилем ЗАЗ 1102, совершил наезд на двух женщин 63 и 65 лет, местных жительниц. Женщины шли по обочине дороги в попутном направлении. В результате ДТП 63-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия. 65-летнюю женщину с телесными повреждениями госпитализировали в областную больницу.

Во время проверки водителя на состояние алкогольного опьянения Драгер показал 2.4 промилле, что в 12 раз превышает допустимую норму.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Сейчас следственные действия продолжаются. Решается вопрос об объявлении водителю подозрения и избрании ему меры пресечения.

Напомним, что ранее в Житомирской области полицейский устроил смертельное ДТП. Полицейский на автомобиле Volkswagen Passat с двумя пассажирами на высокой скорости выехал за пределы проезжей части.

Также сообщалось, что три человека погибли и еще трое пострадали в ДТП под Черниговом. Обстоятельства аварии устанавливаются. Известно, что столкнулись ВАЗ-21099 и Renault Logan.

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Источник: korrespondent.net