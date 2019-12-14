В Польше оппозиция выбрала своего кандидата в президенты

Центристская партия Гражданская платформа в Польше на съезде избрала депутата и заместительницу спикера парламента Малгожату Кидаву-Блонскую своим кандидатом в президенты. Об этом сообщает AP в субботу, 14 декабря.

Кидава-Блонская столкнется с популярным консервативным президентом Анджеем Дудой, а также с кандидатами меньших партий на выборах, которые, как ожидается, состоится в мае.

"Я буду президентом всех поляков", - заявила она членам партии после тайного голосования, в ходе которого 700 делегатов партии избрали ее.

Мэра Познани Яцека Ясковяка также рассматривали как возможного кандидата.

Результаты последних социологических опросов указывали, что действующий лидер Польши Анджей Дуда во втором туре президентских выборов победил бы любого из ведущих оппозиционных кандидатов.

Ранее сообщалось, что Польша не будет продлевать контракт с Газпромом. Польша откажется от российского газа с 2023 года. Страна перейдет на другие источники поставок.

Также стало известно, что польские газовики помогут с добычей украинским. Украинская и польская компании намерены исследовать территории в районе месторождения Пшемысль.

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Источник: korrespondent.net