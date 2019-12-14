На Донбассе погиб военный, еще один ранен

В зоне операции Объединенных сил на Донбассе сепаратисты пять раз обстреляли позиции ВСУ, в результате чего один украинский военный погиб, еще один получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook в субботу, 14 декабря.

Противник обстрелял украинские подразделения из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и пулеметов крупного калибра. Зафиксировано также огневую активность вражеских снайперов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток сепаратисты осуществили три обстрела позиций Объединенных сил, а именно у Песков, неподалеку Авдеевки и вблизи Павлополя.

Два обстрела позиций украинских защитников зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север - неподалеку Новолуганского и у Зайцевого.

"Сегодня, 14 декабря, в результате коварных обстрелов противником погиб военнослужащий Объединенных сил, еще один наш защитник получил ранения", - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее сепаратисты два раза задержали наблюдателей ОБСЕ. Ограничение свободы передвижения СММ ОБСЕ является нарушением, отметила украинская сторона СЦКК.

Также сообщалось, что у Зеленского обсудили поиск пропавших без вести и пленных на Донбассе. В офисе президента состоялось заседание рабочей группы по вопросам пропавших без вести и пленных.

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Источник: korrespondent.net