Китай уничтожает доказательства репрессий против уйгуров

В Китае власти Синьцзян-Уйгурского автономного региона, где находятся так называемые "лагеря перевоспитания" для уйгуров, уничтожают данные и документы, которые касаются репрессивной политики в отношении мусульман. Об этом сообщает Associated Press в субботу, 14 декабря.

Кроме уничтожения документов, члены правительства Синьцзян-Уйгурского региона также усиливают контроль над информацией и длительное время консультируются с руководством Коммунистической партии Китая в Урумчи, столице Синьцзяна.

Такие действия властей начались после публикации доказательств о репрессивной политики властей Китая против мусульман Синьцзян-Уйгурского автономного района - уйгуров. В них сообщаются источники программы Китая с принудительной ассимиляции уйгуров и ее постепенное усиление. Материалы описывают условия обустройства так называемых "лагерей перевоспитания" для мусульман.

Официальная позиция Китая - эти лагеря предоставляют добровольную профессиональную переподготовку и противодействуют терроризма и экстремизма в Синьцзяне. Посольство Китая в Великобритании отрицало наличие описанных в обнародованных документах репрессивных практик.

Ранее в США заявили, что Китай держит в концлагерях три миллиона человек. В лагерях, которые в Китае называют образовательными центрами для экстремистов, содержат миллионы уйгуров, утверждают в Пентагоне.

Концлагеря для миллионов уйгуров. Что нашли в КНР

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Источник: korrespondent.net