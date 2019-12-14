Лента RSS
Подписаться на ленту
14 декабря 2019, суббота, 21:23
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,1
  • € 2,35
14. 12. 2019

Протесты в Индии из-за закона о гражданстве: есть погибшие

Во время протестов в Индии против закона об уточнении гражданства погибли два человека. Об этом сообщает ВВС в субботу, 14 декабря.

В городе Калькутта индийского штата Западная Бенгалия полиция сообщила о двоих погибших в результате огнестрельных ранений, 25 раненых протестующих и 50 травмированных полицейских. Еще 85 демонстрантов были арестованы и тысячи задержаны.

Закон об уточнении гражданства предполагает, что немусульманские беженцы из Афганистана, Пакистана или Бангладеша, которые бежали от религиозных преследований в Индию до 2015 года, имеют право получить гражданство страны. Такое право не зависит от того, попали ли они в Индию незаконно.

Напомним, что ранее в Индии вспыхнули протесты из-за выдачи гражданства немусульманам. Документ не предусматривает получение гражданства мусульманами, что вызвало жесткую реакцию общества.

Также сообщалось, что Китай уничтожает доказательства репрессий против уйгуров. Власти уничтожают все данные и документы, которые касаются так называемых "лагерей перевоспитания" для мусульманского меньшинства Китая.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Не так страшен торт, как количество свечек.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.