Дубилет: Министры просят увеличить зарплаты

Некоторые министры просят об увеличении зарплаты, потому что им трудно содержать свои семьи. Об этом заявил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в интервью телеканалу Наш, передает Укринформ в субботу, 14 декабря.

"Сейчас среди министров и заместителей министров много разговоров идет о том, что они просят большую зарплату, официальную зарплату, конечно, потому что в действительности многие из них пришли из частного сектора. Они видят, что в частном секторе они могли бы получать там, я не знаю, в 10, в 20 раз больше, чем сейчас. И им действительно сложно поддерживать свои семьи. К сожалению, не у всех министров есть такая финансовая подушка, как у меня, например, некоторых других коллег. Поэтому это действительно у нас довольно такие сложные дискуссии", - сказал Дубилет.

По его словам, ситуация сложная, ведь, с одной стороны, есть конкретные люди, которых надо привлечь в правительственную команду, но они не могут пойти на ту зарплату, которая есть в госсекторе. С другой стороны, добавил министр, повысить им зарплату также невозможно, поскольку на уровне минимальных зарплат это будет выглядеть плохо.

Отвечая на вопрос о себе, Дубилет отметил, что тратит примерно 3-5 тысяч долларов в месяц, из которых 2,5 тысячи уходит на аренду квартиры.

Ранее народный депутат Александр Дубинский сообщил, что главе Минэкономики начислили 1630% премии, что равно 271 тыс. грн. зарплаты в месяц.

Также стало известно, что глава Минюста намерен уволиться из-за зарплаты. Министра не устраивает зарплата государственного служащего. По его словам, он уйдет с должности, если ситуация не изменится.

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Источник: korrespondent.net