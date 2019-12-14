Во Франции забастовка длится десятый день

Десятый день во Франции бастуют против реформы пенсионной системы. Об этом сообщает Handelsblatt в субботу, 14 декабря.

По данным оператора государственной железной дороги SNCF, курсировал только один из четырех запланированных скоростных поездов TGV. В Париже девять линий метро остались полностью закрытыми; также были проблемы с городскими электричками RER. Автобусное сообщение было обеспечено на 60 процентов. Однако трамваи курсировали почти как обычно.

Французские профсоюзы дали понять, что готовы расширить забастовку и на рождественские праздники с целью давления на правительство.

Президент Франции хочет заменить сложную пенсионную систему единой системой, основанной на баллах, при которой каждый пенсионер имеет равные права на каждый внесенный евро.

Премьер Эдуард Филипп, в частности, сказал, что пенсионный возраст останется на уровне 62 года, хотя с 2027 года потребуются дополнительные два года работы, чтобы люди могли идти с полной пенсией. Это означает, что люди, которые родились после 1974 года, должны будут работать до 64 лет, чтобы получить полную пенсию.

Одной из альтернатив является ограничение льгот для тех, кто прекращает работать до 64 лет, и стимулирование тех, кто идет позже.

Как известно, с 5 декабря во Франции проходит общенациональная забастовка против пенсионной реформы, в результате которой некоторые категории французов могут лишиться ряда привилегий и специальных режимов выхода на пенсию.

Ранее в Париже во время протестов задержали 90 человек. Во Франции более 800 тысяч человек вышли на уличные протесты против запланированной пенсионной реформы.

Бастующие парализовали Францию. Власти уступают

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Источник: korrespondent.net