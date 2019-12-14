Формула Штайнмайера прописана в законе - Резников

Формула Штайнмайера уже давно прописана в законе об особом статусе Донбасса. Об этом заявил представитель Украины в политической подгруппе Алексей Резников в интервью LB.ua в субботу, 14 декабря.

По его словам, формула Штайнмайера состоит из двух абзацев.

"В данном случае, даже в законе об особом статусе, который пролонгировали, в статье 10 формула Штайнмайера уже давно записана, только она звучит немножечко иначе… Написано, в пунктах статьи со второго по девятый, а они переписаны с примечаний и с комплекса мер, статьи 11. Вот все, все, все: про амнистию, про народную милицию и прочее. Там написано, что они вступают в силу сразу после проведения выборов", - отметил Резников.

Ранее Зеленский рассказал, что будет с особым статусом Донбасса. Закон об особом статусе Донбасса продлят на год без изменений, после этого займутся имплементацией формулы Штайнмайера.

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Источник: korrespondent.net