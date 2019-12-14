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14. 12. 2019

Протесты в Гонконге: пять человек задержаны по подозрению в убийстве

Полиция Гонконга задержала пятерых подростков, подозреваемых в убийстве мужчины во время протестов. Об этом сообщает South China Morning Post в субботу, 14 декабря.

Как сообщается, речь идет о смерти 70-летнего мужчины, который работал уборщиком. В него попали камнем во время столкновений между гонконгскими протестующими и полицией 13 ноября.

Среди задержанных - трое парней и двое девушек в возрасте от 15 до 18 лет. В связи с особенностями гонконгского законодательства, сообщникам в убийстве могут присудить такое же наказание, как и непосредственному убийце.

Правоохранители сообщили, что установили личности подозреваемых после анализа видео с камер наблюдения и в соцсетях.

Напомним, что ранее в Гонконге на фоне протестов прошли местные выборы. Только за первые два часа голосования явка втрое превысила показатель 2015 года. Активисты призвали не ставить голосование под угрозу.

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Источник: korrespondent.net
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