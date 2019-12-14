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14. 12. 2019

Потоп в угольной шахте в Китае: есть жертвы

В результате затопления угольной шахты на юго-западе Китая в городе Ибине погибли четыре человека. Об этом сообщает CTN в субботу, 14 декабря.

Также сообщается, что 14 человек считаются пропавшими без вести. Инцидент произошел на территории муниципального уезда Гунсянь. На месте происшествия активно ведутся спасательные работы. Причины аварии выясняются, ведется следствие.

Напомним, что в ноябре в Китае при взрыве на шахте погибли 15 человек. По предварительным данным на шахте произошел выброс метана. Девять горняков удалось спасти.

Также сообщалось, что в Донецкой области произошел масштабный пожар на шахте. На шахте Северная под утро загорелось покрытие админздания. Огонь распостранился на 1500 квадратных метров.

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Источник: korrespondent.net
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