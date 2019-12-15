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15. 12. 2019

Трудовые мигранты Финляндии в основном украинцы

Украинцы составляют большинство иностранных работников в Финляндии. Об этом сообщает Yle в субботу, 14 декабря.

За последние два года украинцы обошли эстонцев по количеству трудовых мигрантов в Финляндии.

В прошлом году более 1,8 тысяч граждан Украины приехали на работу в Финляндию. В то же время эстонцев приехало около 1,2 тысяч человек.

Кроме работников, о которых знает Иммиграционная служба, есть так называемые арендные работники. Они являются сотрудниками украинских или эстонских фирм, которые направляют их на работу в компанию финского заказчика на определенный срок, поэтому точное количество украинцев в Финляндии определить трудно.

Ранее сообщалось, что треть украинцев думает о заработках за границей. Больше всего желающих поехать работать за границей в западных городах - Ивано-Франковске, Луцке, Черновцах и Ровно.

Также стало известно, что заробитчане перечислили в Украину почти 10 млрд долларов. В прошлом году цифра была на 7% ниже. На конец года ожидается 11,5 миллиардов долларов переводов.

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Источник: korrespondent.net
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