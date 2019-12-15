Грета Тунберг захотела отдохнуть от экоактивизма

Шведская экоактивистка Грета Тунберг заявила, что нуждается в отдыхе после многомесячных кампаний по защите окружающей среды и борьбы с изменением климата, передает Reuters.

Тунберг сообщила журналистам в Турине, что проведет Рождество дома, после чего возьмет отпуск.

Ранее в Турине активистка выступила с речью на школьной забастовке "Пятницы ради будущего".



Напомним, 11 декабря журнал Time присвоил Тунберг звание Человек года. За последний год 16-летняя шведская школьница получила широкую известность. Она активно выступает за защиту окружающей среды и призывает к незамедлительным решительным действиям для борьбы с изменениями климата. За свою деятельность Тунберг стала одним из лауреатов премии За целесообразное жизнеобеспечение, известную как "альтернативный Нобель". Также она получила детскую премию мира.

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Источник: korrespondent.net