Лента RSS
Подписаться на ленту
15 декабря 2019, воскресенье, 03:11
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,1
  • € 2,35
15. 12. 2019

Грета Тунберг захотела отдохнуть от экоактивизма

 
Шведская экоактивистка Грета Тунберг заявила, что нуждается в отдыхе после многомесячных кампаний по защите окружающей среды и борьбы с изменением климата, передает Reuters.
 
Тунберг сообщила журналистам в Турине, что проведет Рождество дома, после чего возьмет отпуск.
 
Ранее в Турине активистка выступила с речью на школьной забастовке "Пятницы ради будущего".
 
Напомним, 11 декабря журнал Time присвоил Тунберг звание Человек года.

За последний год 16-летняя шведская школьница получила широкую известность. Она активно выступает за защиту окружающей среды и призывает к незамедлительным решительным действиям для борьбы с изменениями климата.

За свою деятельность Тунберг стала одним из лауреатов премии За целесообразное жизнеобеспечение, известную как "альтернативный Нобель". Также она получила детскую премию мира.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Не так страшен торт, как количество свечек.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.