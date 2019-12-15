Турция готова купить у США Patriot



Турция готова приобрести американские системы противоракетной обороны (ПРО) Patriot. Об этом заявил 14 декабря министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу, передают зарубежные СМИ.

По его словам, Анкара верит, что несмотря на противоречия, все еще "является партнером Вашингтона".

"Никто не может отменить сделку с Россией по покупке С-400, это сделано. Предложение России было более выгодным, и мы его приняли. Сейчас мы готовы купить систему Patriot от США, ждем их ответа", – сказал Чавушоглу на Дохийском форуме в Катаре.

При этом он указал, что в случае введения американцами санкций против Турции из-за приобретения С-400, Анкара примет ответные меры.

Напомним, в 2017 году Россия и Турция заключили договор о поставках ЗРК С-400, после чего США выступили против сделки и стали угрожать Анкаре санкциями за приобретение российского вооружения. Однако турецкая сторона от договора не отказалась. В настоящее время поставки С-400 в Турцию уже завершились.

В августе США официально отозвали свое предложение Турции о продаже ей Patriot вместо российских С-400. Анкару также вывели из программы по истребителям F-35.

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Источник: korrespondent.net