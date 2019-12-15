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15. 12. 2019

США выводят более 4000 военных из Афганистана


Администрация президента США Дональда Трампа намерена объявить о выводе более четырех тысяч военнослужащих из Афганистана в начале следующей недели, сообщает NBC со ссылкой на источники. 
 
Отмечается, что всего в результате вывода уйдет от 8-9 тысяч американских солдат.
 
Когда именно начнется вывод войск не сообщается, но известно, что он будет поэтапным и произойдет в течение нескольких месяцев. Сейчас в Афганистане насчитывается от 12 до 13 тысяч военнослужащих. 
 
Телеканал связывает возможное объявление о сокращении контингента с недавним визитом Трампа на военную авиабазу Баграм и возобновлением переговоров с движением Талибан.
 
Напомним, в октябре стало известно, что Пентагон начал разрабатывать план полного вывода американских военных из Афганистана на случай, если решение об этом примет президент США.

В военном ведомстве допускают, что Трамп внезапно решит вывести войска – по аналогии с тем, как это случилось в Сирии в конце 2018 года.

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Источник: korrespondent.net
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