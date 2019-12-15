США выводят более 4000 военных из Афганистана



Администрация президента США Дональда Трампа намерена объявить о выводе более четырех тысяч военнослужащих из Афганистана в начале следующей недели, сообщает NBC со ссылкой на источники.



Отмечается, что всего в результате вывода уйдет от 8-9 тысяч американских солдат.



Когда именно начнется вывод войск не сообщается, но известно, что он будет поэтапным и произойдет в течение нескольких месяцев. Сейчас в Афганистане насчитывается от 12 до 13 тысяч военнослужащих.



Телеканал связывает возможное объявление о сокращении контингента с недавним визитом Трампа на военную авиабазу Баграм и возобновлением переговоров с движением Талибан.



Напомним, в октябре стало известно, что Пентагон начал разрабатывать план полного вывода американских военных из Афганистана на случай, если решение об этом примет президент США.



В военном ведомстве допускают, что Трамп внезапно решит вывести войска – по аналогии с тем, как это случилось в Сирии в конце 2018 года.

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Источник: korrespondent.net