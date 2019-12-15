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15. 12. 2019

В Риме 40 тысяч человек вышли на акцию протеста


Несколько десятков тысяч человек вышли в субботу, 14 декабря, на демонстрацию против одного из лидеров правой партии Лига Севера, министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини в центре Рима, передает Reuters.
 
Акция протеста на организована движением Сардин, выступающим против политики Сальвини.
 
По данным полиции, в демонстрации на площади Пьяцца Сан Джованни приняли участие 40 тысяч человек.

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Напомним, с 5 декабря во Франции проходит общенациональная забастовка против пенсионной реформы, в результате которой некоторые категории французов могут лишиться ряда привилегий и специальных режимов выхода на пенсию.

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Источник: korrespondent.net
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