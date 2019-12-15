В Риме 40 тысяч человек вышли на акцию протеста

Несколько десятков тысяч человек вышли в субботу, 14 декабря, на демонстрацию против одного из лидеров правой партии Лига Севера, министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини в центре Рима, передает Reuters.
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Напомним, с 5 декабря во Франции проходит общенациональная забастовка против пенсионной реформы, в результате которой некоторые категории французов могут лишиться ряда привилегий и специальных режимов выхода на пенсию.
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Источник: korrespondent.net
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