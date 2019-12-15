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15. 12. 2019

Беглого президента Боливии решили арестовать


Исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес заявила, что в ближайшие несколько дней будет выдан ордер на арест беглого экс-главы государства Эво Моралеса, сообщает Los Tiempos.

В частности, Моралеса решили арестовать за неуважение конституции Боливии и ее переписывание.

По мнению Аньес, бывший президент должен ответить перед правосудием, его действия должны расценивать как "подстрекательство к мятежу и терроризму".

Аньес также призвала Моралеса соблюдать статус политического эмигранта и "оставить страну в покое". По ее словам, новой власти удалось достигнуть примирения и необходимо провести выборы.

Напомним, в начале ноября управлявший Боливией в течение 14 лет Эво Моралес решил покинуть пост и уехать из охваченной митингами и беспорядками страны.

Позже политик назвал произошедшее в Боливии государственным переворотом. Власти Мексики предоставили ему политическое убежище.

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Источник: korrespondent.net
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