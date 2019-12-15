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15. 12. 2019

Названа Мисс мира 2019


Обладательницей титула международного конкурса Мисс мира 2019 стала представительница Ямайки Тони-Энн Сингх, сообщается на сайте конкурса в субботу, 14 декабря.
 
Церемония награждения состоялась в Лондоне. Корону новой обладательнице вручала победительница прошлого года мексиканская модель Ванесса Понсе де Леон. 
 
Девушка стала второй представительницей Ямайки, которой удалось победить в конкурсе. В последний раз ее соотечественница получила эту награду в 1993 году.
 
Сингх 23 года. Она студентка факультета психологии Университета штата Флорида. Девушка мечтает быть врачом. В свободное время она любит петь, готовить, вести блог, заниматься волонтерством и петь.

Cмотрите фотогалерею: Названа Мисс мира 2019

На втором месте оказалась француженка Офели Мезино, а на третьем – конкурсантка из Индии Суман Ратансингх Рао.
 
Украину в конкурсе представляла 24-летняя Маргарита Паша, она получила это право, выиграв конкурс Мисс Украина 2019 в сентябре этого года.

Напомним, на днях представительница ЮАР Зозибини Тунзи стала победительницей международного конкурса красоты Мисс Вселенная-2019. 

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Источник: korrespondent.net
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