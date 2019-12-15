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15. 12. 2019

Чудеса на Поле чудес: участник шоу угадал слово с ошибкой


Один из участников российского шоу Поле чудес смог угадать слово, в котором была пропущена буква, сообщает РИА Новости.
 
Участники игры должны были назвать вальс, ноты которого получал клиент Товарищества Эйнем при покупке конфет.
 
Ответом к этому вопросу является слово "монпансье", состоящее из девяти букв. Но в программе на табло отобразили лишь восемь клеток. Когда слово было угадано, стало ясно, что вторая "н" оказалась пропущенной - на экране слово было написано как "монпасье".
 
Несмотря на недоразумение, участник шоу не только угадал это слово, но и победил затем в супер-игре.
 
Ведущий шоу Леонид Якубович категорически не согласился с тем, что в программе было загадано слово с ошибкой. Он пояснил резонансную ситуацию тем, что слово "монпасье" для задания в телепрограмме было взято из словаря за 1962 год, поскольку того требовал исторический вопрос. 
 
"Вы вместо того, чтобы заниматься ерундой, возьмите в руки словарь иностранных языков за 1962 год. Составитель Иванов", - заявил ведущий журналистам.

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Напомним, весной этого года банк Австралии выпустил 46 миллионов банкнот номиналом 50 долларов с орфографической ошибкой.

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Источник: korrespondent.net
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