Чудеса на Поле чудес: участник шоу угадал слово с ошибкой



Один из участников российского шоу Поле чудес смог угадать слово, в котором была пропущена буква, сообщает РИА Новости.



Участники игры должны были назвать вальс, ноты которого получал клиент Товарищества Эйнем при покупке конфет.



Ответом к этому вопросу является слово "монпансье", состоящее из девяти букв. Но в программе на табло отобразили лишь восемь клеток. Когда слово было угадано, стало ясно, что вторая "н" оказалась пропущенной - на экране слово было написано как "монпасье".



Несмотря на недоразумение, участник шоу не только угадал это слово, но и победил затем в супер-игре.



Ведущий шоу Леонид Якубович категорически не согласился с тем, что в программе было загадано слово с ошибкой. Он пояснил резонансную ситуацию тем, что слово "монпасье" для задания в телепрограмме было взято из словаря за 1962 год, поскольку того требовал исторический вопрос.



"Вы вместо того, чтобы заниматься ерундой, возьмите в руки словарь иностранных языков за 1962 год. Составитель Иванов", - заявил ведущий журналистам.



Опечатка Трампа вызвала фурор в сети



Напомним, весной этого года банк Австралии выпустил 46 миллионов банкнот номиналом 50 долларов с орфографической ошибкой.

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Источник: korrespondent.net